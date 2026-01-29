Justiça teve duas oportunidades para salvar Marlei, vítima de mais um feminicídio

Marlei foi morta na zona rural de Novo Barreiro na manhã desta quinta-feira (29). Jefferson de Ramos / Rádio Sarandi

A morte da 11ª vítima de feminicídio neste ano no Rio Grande do Sul chama atenção para o sistema de proteção falho, mesmo quando a mulher pede socorro. Marlei de Fátima Froelick, de 53 anos, fez um pedido de medida protetiva de urgência, que não foi aceito pela Justiça.

A coluna teve acesso aos detalhes e cronologia do caso. No último dia 12 de janeiro, Marlei procurou ajuda da Polícia relatando que, após o término do relacionamento, o ex-companheiro se recusou a desocupar o imóvel de propriedade dela. A partir daí, o agressor passou a monitorar os deslocamentos, difundir boatos e proferir ameaças de morte contra ela e suas amigas.

Como se não bastasse, exigiu dinheiro para parar de forçar uma reconciliação. Ao tentar fugir da casa onde moravam, o homem furou os pneus do carro dela para impedir a saída.

Marlei contou que o ex tinha uma arma de fogo, o que a preocupava, diante das ameaças sofridas. Mesmo com essas informações, o juiz de primeiro grau negou o pedido de medida protetiva. Mais do que isso, escreveu que se tratava de “mero descontentamento” por parte da mulher e que havia uma disputa patrimonial que não era da competência do Juizado de Violência Doméstica.

O Ministério Público ainda tentou mais uma vez, recorrendo com argumento de que havia nítida existência de risco à vida da mulher. Na terça-feira (27), o Tribunal de Justiça reformou a decisão, reconhecendo o risco efetivo à integridade da mulher e deferindo as medidas protetivas.

Marlei não teve tempo de ser salva. Um erro operacional impediu. O mandado de intimação, enviado nesta quarta-feira (28), foi direcionado a um endereço incorreto. O homem não foi notificado. A mulher foi morta nesta quinta (29).

O TJRS não informou detalhes. Apenas respondeu à coluna que se trata de um caso que corre em segredo de Justiça.

Os casos de 2026

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul