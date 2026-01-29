Justiça teve duas oportunidades para salvar Marlei, vítima de mais um feminicídio

A morte da 11ª vítima de feminicídio neste ano no Rio Grande do Sul chama atenção para o sistema de proteção falho, mesmo quando a mulher pede socorro. Marlei de Fátima Froelick, de 53 anos, fez um pedido de medida protetiva de urgência, que não foi aceito pela Justiça.
A coluna teve acesso aos detalhes e cronologia do caso. No último dia 12 de janeiro, Marlei procurou ajuda da Polícia relatando que, após o término do relacionamento, o ex-companheiro se recusou a desocupar o imóvel de propriedade dela. A partir daí, o agressor passou a monitorar os deslocamentos, difundir boatos e proferir ameaças de morte contra ela e suas amigas.
Como se não bastasse, exigiu dinheiro para parar de forçar uma reconciliação. Ao tentar fugir da casa onde moravam, o homem furou os pneus do carro dela para impedir a saída.
Marlei contou que o ex tinha uma arma de fogo, o que a preocupava, diante das ameaças sofridas. Mesmo com essas informações, o juiz de primeiro grau negou o pedido de medida protetiva. Mais do que isso, escreveu que se tratava de “mero descontentamento” por parte da mulher e que havia uma disputa patrimonial que não era da competência do Juizado de Violência Doméstica.
O Ministério Público ainda tentou mais uma vez, recorrendo com argumento de que havia nítida existência de risco à vida da mulher. Na terça-feira (27), o Tribunal de Justiça reformou a decisão, reconhecendo o risco efetivo à integridade da mulher e deferindo as medidas protetivas.
Marlei não teve tempo de ser salva. Um erro operacional impediu. O mandado de intimação, enviado nesta quarta-feira (28), foi direcionado a um endereço incorreto. O homem não foi notificado. A mulher foi morta nesta quinta (29).
O TJRS não informou detalhes. Apenas respondeu à coluna que se trata de um caso que corre em segredo de Justiça.
Os casos de 2026
- 4 de janeiro: Gislaine Beatriz Rodrigues Duarte, 31 anos, foi morta a facadas pelo namorado em Guaíba, na Região Metropolitana
- 18 de janeiro: Josiane Natel Alves, 32 anos, foi morta a facadas na própria casa. O ex-companheiro foi preso em flagrante.
- 19 de janeiro: Paula Gabriel Torres Pereira, 39 anos, foi morta numa parada de ônibus em Porto Alegre
- 20 de janeiro: Uliana Teresinha Fagundes, 59 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro em Muitos Capões, na Serra. Ela havia assinado o divórcio pela manhã
- 20 de janeiro: a adolescente Mirella dos Santos da Silva, 15 anos, foi morta em Sapucaia do Sul. O ex-namorado de 25 anos foi preso
- 20 de janeiro: Marinês Teresinha Schneider, 54 anos, foi morta a tiros na própria casa em Santa Rosa, no noroeste do RS. O ex-companheiro de 57 anos está preso.
- 23 de janeiro: Letícia Foster Rodrigues, 37, foi encontrada morta em uma área de mata. Companheiro foi preso preventivamente.
- 24 de janeiro: Karizele Oliveira Senna, 30 anos, foi morta a facadas em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana. O principal suspeito é o companheiro da vítima.
- 25 de janeiro: Leila Raquel Camargo Feltrin, 24 anos foi morta a facadas em Tramandaí, no Litoral Norte. O companheiro da vítima foi preso em flagrante.
- 26 de janeiro: Paula Gomes Gonhi, 44 anos, foi morta a facadas em Santa Cruz do Sul, no Vale do Ri Pardo. O companheiro dela está preso.
- 29 de janeiro: Marlei de Fátima Froelick, 53 anos foi morta a facadas em Novo Barreiro, no norte do. O ex-companheiro dela é o principal suspeito.
Como pedir ajuda
Brigada Militar – 190
- Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.
Polícia Civil
- Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.
- Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).
- As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.
Delegacia Online
- É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.
Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180
- Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.
Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556
- Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).
Centros de Referência de Atendimento à Mulher
- Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.
Ministério Público do Rio Grande do Sul
- O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.
- Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link.