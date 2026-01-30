As redes sociais são o Coliseu moderno?

Era a reação do público que movia o teatro, a morte, a humilhação no Coliseu de Roma. TIZIANA FABI / AFP

Andar por Roma é como caminhar pelas páginas de um livro. Para cada lado que se olhe tem história. Parques, ruínas, prédios emblemáticos por onde passaram imperadores, praças, ruas largas, monumentos. Sem contar a confusão típica do trânsito e a variedade gastronômica, que são atrações à parte. Roma encanta e ensina.

O Coliseu, um dos símbolos da cidade e dos locais mais visitados do planeta, era cenário de espetáculos desde sua construção, 80 d.C. Lá ocorreram execuções, encenações de batalhas e, claro, as famosas lutas de gladiadores. Na política do pão e do circo, o Coliseu era a arena. O combustível eram as vaias e aplausos. Era a reação do público que movia o teatro, a morte, a humilhação. Lendo assim, parece que era uma selvageria, algo sádico. Coisa de uma antiguidade que jamais viveríamos novamente. Ora, alguém vibrar com a desgraça e com a morte, não é nem aceitável hoje em dia. Será mesmo?

Não vou justificar o injustificável. Não há desculpas nem argumentos para quem mata um cachorrinho a pauladas. O que aconteceu na Praia Brava, em Florianópolis é condenável. Digno de punição, de medidas severas, feito por pessoas com atitudes absolutamente desprezíveis, que além de tudo tentaram acobertar o que houve e coagir testemunhas, como contou a polícia de Santa Catarina. Jovens que poderiam estar surfando ou jogando bola, mas que pensam que são proprietários dos elos mais fracos, mesmo que se trate de um ser vivo e indefeso. Jovens que crescem com a sensação de que tudo se compra e se negocia.

Agora, é preciso lidar com a frustração dos justiceiros de redes sociais de que a justiça é a que eles pregam. Você não verá um meio de comunicação divulgando imagens e nomes de menores de idade pelo simples fato de cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não por querer passar pano, mas porque é o que diz a legislação vigente, concordemos ou não com ela. Responsabilidade é saber também que nomes e fotos precisam ser apurados para não correr o risco de publicar e expor a pessoa errada ou familiares que não respondem pelos atos de terceiros.

O crime contra Orelha é revoltante. Todos os detalhes são horríveis, incluindo a repercussão. O Coliseu é aqui. Estamos aplaudindo, com o mesmo ódio de quem mata um cachorro, pedradas e desejos de morte como se estivéssemos nas arquibancadas de um espetáculo público. Ao pedir justiça nas redes, muitos querem a justiça da sua própria cabeça. As redes são espaço de exposição, julgamento coletivo e punição sem direito de defesa.