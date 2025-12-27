Exaltamos famosos como se fossem referenciais morais, intelectuais e espirituais. WESTOCK / stock.adobe.com

Depois de brain rot ter sido escolhido o termo de 2024, pensei que não haveria outra boa palavra para descrever um ano. A podridão mental é evidente. Não escolhe classe social, idade ou gênero. É só ter um celular com acesso à internet que o brain rot está garantido. Para crianças pequenas, os danos já acompanham desde muito cedo. Para os idosos, em vez de companhia, uma série de bobagens que precisam de curadoria e olhar atento para não cair em golpe. Para todos, menos convivência com quem está sentado ao seu lado.

A palavra de 2025 é uma continuação desse cárcere privado com nossos telefones e aplicativos. Viramos parassociais. Não que o termo seja novo. É dos anos 50, quando estudiosos observaram como telespectadores se relacionavam com personalidades de TV como se fossem amigos íntimos. A diferença é que, hoje, não só assistimos como seguimos, comentamos, interagimos e nos sentimos parte da vida de pessoas que nem sabem da nossa existência.

MAIS ANDRESSA XAVIER Andar onde Jesus andou

Exaltamos famosos como se fossem referenciais morais, intelectuais e espirituais. Nos apaixonamos por versões editadas de vidas que não vemos ao vivo. Criamos laços com cantores, influenciadores, apresentadores, atletas e nos apaixonamos até por políticos. Acreditamos conhecer seus gostos, suas dores, suas casas, seus dilemas. Curtimos seus cafés da manhã, defendemos suas brigas, compramos seus produtos. E quando escorregam, nos decepcionamos como se tivéssemos sido traídos por um amigo de décadas.

Acontece com todos. Com a cantora que vende simplicidade, mas trata mal funcionários. Com o ator que faz discurso humanitário e depois aparece humilhando colegas. Com o influencer fitness que prega disciplina enquanto usa suplementos proibidos. Com o atleta que tenta controlar a narrativa da própria imagem enquanto coleciona comportamentos nada exemplares. Criamos ídolos que não se comportam como tal, porque a idealização sempre pertence a quem observa, não necessariamente a quem é observado.

MAIS ANDRESSA XAVIER Encontrei o diário do meu pai — e chorei

Relações parassociais fazem isso. Entregam intimidade sem reciprocidade. A ilusão de proximidade. A falsa sensação de que fazemos parte do círculo. A crença de que estamos ligados afetivamente a alguém que nem saberia apontar nosso nome em uma lista. No fundo, buscamos pertencimento, inspiração, companhia. E, na falta disso na vida real, aceitamos uma versão digital, higienizada, calculada.

Talvez o maior risco seja justamente esse. Quanto mais investimos em vínculos unilaterais, menos espaço deixamos para as relações verdadeiras. Paramos de olhar para o lado e de observar. De construir relações imperfeitas, humanas, cheias de falhas, mas reais. Substituímos a convivência pela conexão. Substituímos o outro por uma tela.