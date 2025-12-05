"O país tem que ter uma alternativa ao petismo que não seja o bolsonarismo": a visão de Aécio Neves sobre o Brasil   

Aécio Neves ocupa uma cadeira na Câmara Federal. Pedro França / Agência Senado/Divulgação

Aécio Neves, um dos personagens mais marcantes da política brasileira recente, participou do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (5). O presidente do PSDB fez uma reflexão sobre os erros da sigla e o encolhimento do partido. O deputado entende que o grande equívoco aconteceu quando Eduardo Leite não foi apoiado na tentativa de ser candidato nas últimas eleições.

— O projeto paulista superou o nacional. Eduardo foi impedido de ser candidato pelo próprio partido. Era o mais preparado — analisou Aécio. Ele disse que, embora respeite, lamenta a decisão de Leite de migrar para o PSD, e que o governador gaúcho também perde ao mudar.

Aécio entende que o PSDB é importante para o país e que, se tivesse sido eleito no lugar de Dilma, o Brasil teria tido o melhor de todos os governos e um destino diferente.

— Fomos o único partido que não se curvou ao lulopetismo e ao bolsonarismo— disse Aécio, chamando a polarização que vivemos de rasa e grosseira.

Sobre 2026, o presidente do partido afirma que vai ajudar a construir um caminho ao centro, mas não sinalizou quem pretende apoiar. Deixou claro, porém, que é oposição ao PT.

Bolsonarismo

Aécio Neves deixou claro durante a entrevista que sempre será oposição ao PT e que não se curva ao bolsonarismo, mas diferenciou os dois extremos.

— O bolsonarismo é uma coisa efêmera. É a representação da direita. Não votei em Bolsonaro, não apoiamos. Temos que combater o que está aí. Quem tem consistência eleitoral é o PT — resumiu.

Passado

Não é possível conversar com Aécio sem questionar os erros do partido, que ele mesmo afirma que houve. Mas ele garante que não tem percentual nos erros do PSDB.

— Nesse faroeste (da política) eu sou o mocinho — afirmou.

Ele disse ainda que pegou apenas um empréstimo e que é isso que aparece na fatídica gravação de uma conversa sua com Joesley Batista, em 2017.

— Michel (Temer) e eu fomos vítimas de uma grande armação — ressaltou.