Melo quer regrar doação de comida a moradores de rua e pedirá que demais municípios não enviem pessoas para a Capital 

Prefeito falou ao Gaúcha Atualidade nesta quarta-feira (31). André Ávila / Agencia RBS

Porto Alegre deverá ter um aplicativo para unir os doadores de comida para pessoas em situação de rua. Esse é o plano do prefeito Sebastião Melo, que falou nesta quarta-feira (31) ao Gaúcha Atualidade.

Sem citar o projeto da vereadora comandante Nádia, Melo disse que a ideia é regrar com humanismo, não impedindo que as doações sejam feitas, mas abrindo restaurantes populares à noite e permitindo que essas pessoas tenham um lugar digno para fazer refeições (veja a entrevista completa abaixo).

O prefeito ressaltou também que é contrário à esmola nas ruas, pois aumenta a resistência desse público ao acolhimento. Melo ainda disse que fará um apelo aos prefeitos do interior para que não encaminhem pessoas sem condições financeiras de se manter à Capital.

— Vou na Famurs fazer um apelo para ajudar essas pessoas, e não mandar a Porto Alegre — afirmou.

No balanço do ano e projeção de 2026, Sebastião Melo ainda falou que quer todos os bares abertos, mas seguindo as regras vigentes de convivência.

— Vou fechar vocês — afirmou o prefeito, se referindo aos empresários que mantém estabelecimentos abertos além do horário.

— Não dá pra ficar até 5h da manhã com bebedeira e drogadição no meio da rua — resumiu.

Mobilidade

O prefeito afirmou que a passagem de ônibus com certeza terá aumento em 2026. O esforço será para que fique dentro da reposição da inflação. Já houve aumento de 20 centavos em 2025, depois de três anos de congelamento. Cerca de 650 mil pessoas usam ônibus por dia na cidade. São esperados ainda para 2026, 100 novos ônibus elétricos.

Ele ainda contou que as ruas receberam em 2025 60 quilômetros de asfalto novo.

Pós-enchente

— Estamos muito melhores do que estávamos antes da enchente, mas temos um caminho longo pela frente — afirmou Melo.

Ele comemorou o avanço das obras no Dique do Sarandi, após a judicialização que houve neste ano. Também projetou para 2026 o andamento das melhorias nas casas de bomba, inclusive com uma nova na área onde a SSP operava, na Voluntários da Pátria. Das 14 comportas da cidade, oito serão fechadas. Cinco já foram, três estão esperando a troca da empresa responsável pelo serviço, ainda em 2026.

Lixo

O prefeito falou também sobre o descarte irregular de resíduos.

— Vamos multar muita gente que está colocando lixo na rua — prometeu, dizendo que haverá mais câmeras para flagrar esse tipo de descarte.

— Cansei de pedir para as pessoas separarem lixo — afirmou Melo.