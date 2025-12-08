“Independe o adversário”, diz presidente do PT sobre possibilidade de candidatura de Flávio Bolsonaro

O presidente do PT, Edinho Silva, disse nesta segunda-feira (8), no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que confia na reeleição de Lula nas eleições presidenciais de 2026. Ele afirmou que qualquer que seja o nome do outro espectro político, o partido estará pronto.
— Temos que preparar o campo democrático para fazer o enfrentamento — declarou.
No domingo (7), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu a possibilidade de "não ir até o fim" com sua pré-candidatura à presidência da República, depois de anunciar, na sexta (5), ter sido escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para ser candidato nas eleições de 2026. Flávio disse que existe um preço para essa negociação ocorrer ainda esta semana.
Edinho Silva avalia que o governo Lula chegará a 2026 em seu melhor momento, e destacou que, nos primeiros anos, foi necessário reconstruir o país.
O presidente do PT ainda enumerou conquistas do governo e disse que o partido é o maior do Brasil, por mais que tenha problemas. E colocou a alta rejeição a Lula na conta da sociedade polarizada:
— A opinião pública se cristaliza.