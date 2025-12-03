Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Mudanças na CNH
Análise

"Era um grande absurdo", diz ministro dos Transportes sobre autoescolas utilizarem somente carros manuais

Conselho Nacional de Trânsito aprovou, no começo da semana, alterações nas regras para obter a carteira de motorista. Medidas passam a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União, que Renan Filho estima que seja feita até a semana que vem

Andressa Xavier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS