"Era um grande absurdo", diz ministro dos Transportes sobre autoescolas utilizarem somente carros manuais

O ministro dos Transportes, Renan Filho, avaliou como absurdo que as autoescolas brasileiras utilizem apenas carros manuais para aulas e provas de carteira de motorista. A possibilidade de usar veículos automáticos é uma das novidades da resolução do governo federal sobre mudanças na CNH. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta quarta-feira (3), Renan afirmou que 20 milhões de pessoas hoje dirigem sem CNH porque tirar a carteira é muito caro no país. O Rio Grande do Sul, aliás, tem a carteira AB mais cara do país, chegando a quase R$ 5 mil.

As mudanças já foram aprovadas e passam a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União, que o ministro estima que seja feita até a semana que vem. Mesmo que entidades ligadas aos centros de formação de condutores digam que vão judicializar as mudanças, Renan Filho afirma que não vê motivos para isso acontecer, mas que, se houver, “vamos enfrentar a judicialização”.

O ministro dos Transportes afirma que entre os motivos de mudanças estão o preço, o tempo, que se estende por uma média de nove meses e a necessidade de flexibilidade das pessoas de se preparar para as provas teórica e prática.

— Certamente teremos um trânsito mais seguro. Não é justo obrigar as pessoas a passar pela autoescola se elas não têm dinheiro para isso. A pessoa estuda e se prepara da maneira que achar adequada — resumiu.

A projeção é que o custo seja reduzido em cerca de 80%.

— Vai ser uma revolução no Brasil. Esse ecossistema consome R$ 15 bilhões por ano — garantiu Renan Filho.

