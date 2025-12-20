Cada ruela da parte antiga de Jerusalém te faz parar e olhar as cores, sentir os cheiros, ouvir os cânticos e preces. Ahmad GHARABLI / AFP

Já contei aqui neste espaço sobre a oportunidade que tive de conhecer um pouquinho do Oriente Médio nesse ano que está terminando. Mais do que falar de Israel, hoje aproveito para contar um pouco sobre Jerusalém. A Terra Santa, dizem, é indescritível. De fato, tem algo lá que não se explica. Uma energia forte, uma atmosfera diferente.

É uma cidade que, para chegar nela, querendo ou não, se entende um pouco mais da geopolítica da região. É preciso atravessar cidades comandadas pela Autoridade Palestina, a Cisjordânia, desertos. No caminho, história pura. Chegando lá, algo diferente de tudo que eu já tinha vivenciado.

Judeus ultraortodoxos, muçulmanos, católicos, evangélicos. Culturas e credos que convivem em uma cidade linda, mas marcada por disputas. Do alto do Monte das Oliveiras, mais do que ver a cidade de uma localização privilegiada, pude imaginar onde Jesus pregava aos discípulos. Antes disso e longe dali, tinha passado pelo enorme Mar da Galileia, onde os 12 apóstolos foram angariados e onde Jesus multiplicou peixes e pães.

Jesus, segundo a história, era judeu. Para os cristãos, tornou-se o filho de Deus. Jerusalém abriga a maior meca, para onde muçulmanos rezam em seus tapetes. Lá, só eles entram. O domo dourado chama a atenção de longe, mas de perto não pudemos nem espiar. Hoje em dia o local só recebe pessoas da mesma religião.

O muro, sagrado para os judeus, é mais forte do que uma religião. A aura e o significado perpassam fronteiras. O Santo Sepulcro, lugar dos cristãos, tem algo que não consigo expor em palavras. Católica que sou, fiquei extasiada na primeira visita. Com aquela sensação de que estava em uma outra dimensão, que não era realidade.

Na segunda ida, depois de passar pelos pontos da via sacra, desabei com a emoção de andar onde Jesus andou. A igreja sagrada foi construída sobre as pedras em que Ele foi crucificado e sepultado. O altar preserva o monte original. A pedra em que Seu corpo foi ungido recebe os fiéis logo na entrada da igreja. Ali também está o túmulo onde foi colocado e ressuscitou. É onde o cristianismo vive.

Cada ruela da parte antiga de Jerusalém te faz parar e olhar as cores, sentir os cheiros, ouvir os cânticos e preces em diferentes idiomas. A culinária faz jus ao lugar. O shuk, mercado da cidade e onde se encontra de tudo, é mais um banho de cultura local.