Vivi para ouvir Flávio Bolsonaro dizer que “estão negando a ciência”

Flávio Bolsonaro tem visitado o pai com frequência na prisão. Evaristo Sa / AFP

Na mesma narrativa, Flávio quis jogar o Supremo Tribunal Federal contra líderes religiosos. Ele disse que chamaria a atenção de pastores e padres de que seu direito de expressar a fé estava cerceado, já que a decisão de prisão veio também após uma vigília de apoiadores em frente ao condomínio do pai. Mais uma vez, inventa uma narrativa para fortificar a radicalização que o Brasil vive. Resta saber a quem essa história convence.

Prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi preso no começo da manhã de sábado (22) por ordem de Moraes. O pedido foi feito pela Polícia Federal.

A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena imposta a Bolsonaro no caso da trama golpista. Em setembro, ele foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado.