Vivi para ouvir Flávio Bolsonaro dizer que “estão negando a ciência”

O senador Flávio Bolsonaro esteve com o pai na manhã desta terça-feira (25) e, logo depois, falou com a imprensa. A minha colega Kelly Matos escutou o “número 01” ao vivo na Rádio Gaúcha. Depois de anos negando a existência da covid-19 e os tratamentos eficazes contra uma pandemia mundial, ouvi Flávio dizendo que os jornalistas estão negando a ciência quando questionam a violação da tornozeleira eletrônica, na madrugada do último sábado. Segundo ele, a confusão mental se deu pelo uso de remédios e, por isso, o ex-presidente usou um ferro de solda para mexer no equipamento. Negar isso, seria dizer não à ciência.
Na mesma narrativa, Flávio quis jogar o Supremo Tribunal Federal contra líderes religiosos. Ele disse que chamaria a atenção de pastores e padres de que seu direito de expressar a fé estava cerceado, já que a decisão de prisão veio também após uma vigília de apoiadores em frente ao condomínio do pai. Mais uma vez, inventa uma narrativa para fortificar a radicalização que o Brasil vive. Resta saber a quem essa história convence.
Prisão de Bolsonaro
O ex-presidente foi preso no começo da manhã de sábado (22) por ordem de Moraes. O pedido foi feito pela Polícia Federal.
A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena imposta a Bolsonaro no caso da trama golpista. Em setembro, ele foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado.
A decisão de Moraes que converteu a prisão domiciliar – na qual Bolsonaro estava desde 4 de agosto por descumprimento de medidas cautelares – em prisão preventiva se baseou em dois pontos principais: o risco iminente de fuga e uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite de sábado.