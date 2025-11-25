“Violência institucional” x “afronta à Constituição”: um debate sobre anistia

Jair Bolsonaro está preso desde sábado. Evaristo Sa / AFP

O Gaúcha Atualidade ouviu nesta terça-feira (25) dois representantes da bancada gaúcha no Câmara dos Deputados sobre anistia aos condenados por traçar um plano de golpe após as eleições de 2022. Adormecido por algumas semanas, o debate ganhou força novamente após a prisão de Jair Bolsonaro, no último sábado.

O deputado do Novo, Marcel Van Hattem, afirmou que defende anistia ampla, geral e irrestrita para os condenados por tentativa de golpe e todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, há erros e perseguição política, jurídica e humanitária. Van Hattem defende inclusive indenização do Estado às pessoas que ficaram presas por vandalismo.

O petista Paulo Pimenta classificou a proposta de anistia de afronta à Constituição e à democracia. Ele disse que o Brasil não pode normalizar essa discussão e que essa não é uma pauta que interessa ao país.

Bolsonaro e Ramagem

O Novo, sempre combativo no discurso contra à corrupção e aos privilégios, dessa vez defendeu o direito de Alexandre Ramagem de sair do país. O deputado foi visto na última semana nos Estados Unidos. “É uma pessoa e sua família tentando fazer com que a verdade seja dita sobre o que está acontecendo no Brasil”, amenizou Van Hattem. Pimenta diz que se trata de “moral seletiva”.

Sobre a tornozeleira de Bolsonaro, violada na madrugada de sábado, o deputado Marcel justifica dizendo que foi “claramente foi um surto psicótico”, enquanto Pimenta duvida afirmando que “esse é o discurso mais velho do mundo (...) Custei a acreditar. Quando vi as primeiras notícias achei que era fake news”.

Confira as entrevistas na íntegra