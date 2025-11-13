Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

No "Gaúcha Atualidade"
"Passou uma palavra de carinho", diz Marcelo Caumo, alvo de operação policial, sobre conversa por telefone com Eduardo Leite

Ex-prefeito de Lajeado, que ocupa atualmente a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, disse que irá se reunir nesta quinta-feira com o governador e reafirmou que não pretende atrapalhar o governo

