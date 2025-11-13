"Passou uma palavra de carinho", diz Marcelo Caumo, alvo de operação policial, sobre conversa por telefone com Eduardo Leite

O ex-prefeito de Lajeado Marcelo Caumo esteve no Gaúcha Atualidade na manhã desta quinta-feira (13). Atual secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do governo estadual, Caumo disse que ainda não conversou pessoalmente com o governador, que está na COP30, em Belém. Seu futuro no governo será discutido nas próximas horas mas, por telefone, Caumo disse que recebeu palavras de carinho de Leite.
— Ele disse que se investigação fosse sentença não precisaria de processo judicial, contou o secretário.
Caumo entende que passar por uma investigação como essa será um momento “chato, difícil e demorado”, mas que acredita no projeto do governo e gostaria de seguir no cargo, mesmo se defendendo judicialmente.
VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA
— De fato, vou me dedicar a fazer esses esclarecimentos. Vou conversar com o governador hoje. Eu acredito no projeto do governo do Estado, do Eduardo Leite e do Gabriel Souza. Enfim, vamos ver o que sai da conversa. Não quero atrapalhar de forma alguma — afirmou.
Questionado sobre os R$ 400 mil em espécie, encontrados no escritório do ex-sócio, Caumo frisou que não presta mais serviços para as empresas investigadas e disse entender que o dinheiro não tem vinculação com o objeto da investigação da PF.
— O assunto do dinheiro a gente vai explicar em juízo. Ele não tem nada a ver com o aspecto, com a questão dos autos. É um recurso particular, um recurso privado que envolve terceiros. Então, vai ser explicada nos autos e os autos seguem.