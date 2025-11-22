Os Bolsonaros não se ajudam

O batom na cueca, ou a cereja do bolo, como prefiram chamar, veio à tona. Se Bolsonaro de fato rompeu ou tentou retirar a tornozeleira eletrônica, tem mais é que ser preso em regime fechado.
A íntegra da decisão do Supremo Tribunal Federal demonstra o que não era de conhecimento público, que é a tentativa de impedir o controle da Polícia Federal. Isso, é claro, é um indício de que o ex-presidente tentaria fugir.
A defesa de Jair Bolsonaro precisará explicar o que houve, e certamente vai se enrolar. Não há cenário em que tentar tirar o equipamento seja aceitável.
Se respeitasse as regras e pena impostas, sigo entendendo que Bolsonaro deveria permanecer preso em regime domiciliar, e não na superintendência ou na cadeia. Mas os Bolsonaros não costumam se ajudar mesmo. Nem o pai, nem os filhos. O comportamento deles dá razão a toda sanção prevista, mesmo com uma lista de dez motivos apresentada pela defesa por causa da fragilidade de saúde de Bolsonaro.