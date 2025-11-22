Os Bolsonaros não se ajudam

Jair Bolsonaro, filhos e Michelle em evento. Miguel SCHINCARIOL / AFP

O batom na cueca, ou a cereja do bolo, como prefiram chamar, veio à tona. Se Bolsonaro de fato rompeu ou tentou retirar a tornozeleira eletrônica, tem mais é que ser preso em regime fechado.

A íntegra da decisão do Supremo Tribunal Federal demonstra o que não era de conhecimento público, que é a tentativa de impedir o controle da Polícia Federal. Isso, é claro, é um indício de que o ex-presidente tentaria fugir.

A defesa de Jair Bolsonaro precisará explicar o que houve, e certamente vai se enrolar. Não há cenário em que tentar tirar o equipamento seja aceitável.