Não há anistia que possa apagar o que foi dito e o que foi feito

Era 21 de janeiro de 2021, um calor porto-alegrense daqueles, quando, no meio da tarde, conferi meu e-mail. Lá estava o assunto “descegamento Estudo COV003” e o frio na barriga imediato quando li. Traduzindo, era a revelação do grupo do estudo da vacina de Oxford contra a Covid-19. Por acreditar na ciência e nos cientistas que se debruçavam sobre o tema, me candidatara a voluntária dos testes. Fomos, eu e meu marido, algumas vezes ao Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, que além de atender a população com serviços de saúde muito conhecidos, tem uma área de pesquisa muito conceituada.

Desde março de 2020, quando o Brasil fechou as portas, esperava a notícia de um imunizante para nos tirar daquele poço de depressão e medo. Dias antes desse e-mail chegar à minha caixa de entrada, tive a alegria de contar na Gaúcha o momento em que a primeira pessoa era vacinada no Brasil. Só que as doses eram restritas a grupos prioritários, os mais vulneráveis às formas graves da doença. Minha vez demoraria muito.

Quando nos voluntariamos para o estudo, sabíamos que poderíamos receber a vacina ou o placebo. Assinamos páginas e mais páginas de termos de responsabilidade, afinal, éramos cobaias de um estudo científico. Quem criticava as medidas contra o coronavírus até achava que chamar de cobaia era xingamento, mas eu estava era feliz em poder contribuir de alguma forma.

Se fosse só o insulto estava bom, mas os negacionistas também prejudicavam de maneira ampla quem queria se proteger. Incitavam as pessoas a irem para a rua e viver normalmente, mesmo quando o Brasil registrava mil mortos por dia por uma mesma doença. Indicavam, sem qualquer comprovação de eficácia, que as pessoas usassem cloroquina ou ivermectina para combater a Covid. O presidente da época não lamentava, apenas dizia que não era coveiro. Nos dias mais tristes para quem tinha perdido parentes e amigos, imitava a tosse das pessoas acometidas pela pandemia.

Agora, preso por violar a tornozeleira eletrônica que utilizava fazia meses, Jair Bolsonaro e seus filhos tratam a população como idiota mais uma vez. Vivi para ver Flávio e Carlos dizerem que quem não entende a alucinação pela qual o pai teria passado negava a ciência. A ciência, tão menosprezada por eles quando o país mais precisava de alguém consciente e responsável. A ciência, que continua salvando vidas desprezadas. O termo foi escolhido a dedo por negacionistas do nosso maior pesadelo.