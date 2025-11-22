Inteligência não é o forte do clã Bolsonaro

Tornozeleira utilizada por Bolsonaro com marcas de queimado. Seape / Divulgação

Bolsonaro nem disfarçou. Tentou arrancar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Achou que, sem violar a pulseira, escaparia e ninguém poderia notar. Ainda teve a cara de dizer que foi por curiosidade. Logo no dia em que um de seus filhos organizou uma vigília. Logo na semana da execução da pena de mais de 27 anos de prisão por armar um golpe de Estado.

A vigília sozinha já seria um erro, uma afronta à iminente ordem de prisão. Mas vamos dar um desconto e acreditar que seria de fato um ato de fé, sem intenção de criar uma cortina de fumaça para uma tornozeleira rompida.

Isso sem voltar ao episódio de tiro no pé de Eduardo, o filho que mora nos Estados Unidos, ao incitar o país contra o Brasil, achando que faria o que chama de justiça pelo pai.