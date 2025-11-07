Criança não é mãe, não é esposa, não é dona de casa

Segundo o Censo, 34 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal. zwiebackesser / stock.adobe.com

Aos 10 anos meu palpite é que as crianças sonhem com profissões que provavelmente não vão seguir mais tarde. Os milhares de jogadores de futebol entram no funil e acabam virando administradores, jornalistas, empresários, advogados, vendedores. As meninas ainda brincam de boneca. Ao longo do tempo vamos ficando chatos mesmo, deixando os desejos de lado, fazendo o que precisa ser feito, como os adultos fazem quando entram no ciclo de uma vida corrida.

A minha certeza é que quem tem 10 anos não pode estar casado ou vivendo como tal. Há, segundo dados do Censo divulgados essa semana, 34 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos no Brasil que vivem no que o IBGE chamou de união conjugal. Usarei o nome correto. Um adulto que vive com alguém entre 10 e 14 anos está cometendo um crime. A legislação brasileira proíbe casamento antes dos 16 anos em qualquer circunstância. Criança não é esposa, não é mãe, não é dona de casa. Uso todas essas palavras como substantivo feminino porque, de novo, estamos falando de meninas, que são as que sofrem em realidades como a dessas 34 mil crianças e adolescentes. Muitos dirão que são exceção, e são, diante dos números continentais do Brasil. Mas são milhares de vidas que não deveriam ser ignoradas.

Nessa mesma semana a Câmara aprovou, em Brasília, o projeto que recua em um direito que as meninas já têm, que é o aborto seguro. A lei hoje permite aborto em três situações: gravidez decorrente de estupro, risco de vida para a gestante e quando o feto é anencéfalo. Normalmente crianças se enquadram nas duas primeiras. Ainda assim, agora a ordem é dificultar o procedimento. Veja bem, atualmente meninas que engravidaram nesses casos podem, mas não são obrigadas a abortar, mas têm esse direito se as famílias entenderem assim. As mudanças serão levadas ao Senado.

Sei o quanto o tema aborto divide as opiniões a partir de ideologias e religião e isso é absolutamente legítimo, mas vamos pensar juntos? Imagine uma menina de 10 anos, abusada e grávida, correndo risco de vida. Se não pode pelas vias oficiais, é bem provável que a família procure uma clínica clandestina. Estamos falando de segurança de crianças e de saúde pública.