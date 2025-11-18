Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Debate
Notícia

Combate ao crime organizado: três visões sobre o projeto antifacção

Matéria foi colocada na pauta da Câmara pelo presidente da Casa, deputado Hugo Motta. "Gaúcha Atualidade" ouviu três especialistas em segurança pública para entender os reflexos de possíveis mudanças

Andressa Xavier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS