Abel Braga sabe o que é ser ídolo

Abel Braga treinará o Inter nos dois jogos finais do Brasileirão. Jeff Botega / Agência RBS

Dia desses vi o vídeo de um cara que filma um encontro com jogadores em saguão de hotel e posta nas redes sociais. Daqueles super fãs, que caçam autógrafos e selfies.

O que mais vi ali foram caras fechadas, fones de ouvido e jogadores passando rapidamente, sem parar para os torcedores. Os que davam alguma atenção pareciam estar fazendo um grande sacrifício.

O Inter, quase rebaixado em uma gestão pífia, consegue hoje a proeza de trazer Abel Braga. Diferentemente dos jogadores que citei antes, Abel sabe o que é ser ídolo. Sabe respeitar o torcedor que foi recebê-lo no aeroporto nesta tarde. Sabe conversar com as pessoas que o apoiam.

Abel veio de graça porque torce pelo Inter. Veio para tentar salvar o time do abismo.

Na coletiva de impressa da tarde desse domingo (30), o treinador deixou claro que o seu coração é colorado. Aliás, Abel nunca esconde isso. Disse que ficou encantado com as reações no vestiário e que acredita no que o grupo pode fazer em apenas dois jogos.