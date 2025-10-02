Um pouco de paz

Desde que postei no meu Instagram que estava em Israel, no meio de agosto, recebi muitas mensagens. A maioria, mesmo entre muitos xingamentos, era com dúvidas sobre o país, costumes e a guerra que já dura dois anos, desde o ataque terrorista do Hamas naquele 7 de outubro.

A viagem, a convite da StandWithUs e Conib, foi para conhecer Israel e saber mais sobre o conflito. Saí do Brasil com roupa para uma semana e muita leitura sobre história. Voltei com poucas certezas, clareza de que o olhar ocidental pouco faz ideia do que acontece no Oriente Médio e entendendo que as coisas são ainda mais complexas do que parecem.

Vi as comunidades israelenses destruídas pelos quase três mil terroristas que derrubaram a cerca e mataram, com vontade, centenas de pessoas. Também senti, a aproximadamente 600 metros da Faixa de Gaza, os estrondos das bombas do exército israelense atingindo os moradores de lá. No zoom da câmera, vi escombros e fumaça. No peito, o aperto de saber que cada barulho vitimava sabe-se lá quantas pessoas. Não pudemos entrar em Gaza por motivos óbvios.

O que vi foi uma sobreposição de dores. Nos sábados à noite, desde outubro de 2023, a população israelense se reúne para pedir o resgate dos sequestrados. O movimento numa praça de Tel Aviv parece de jogo de futebol, de tanta gente se dirigindo para um mesmo lugar, com camisetas e bandeiras. Em comum, o pedido de resgate dos israelenses que ainda estão em poder do Hamas. Ali reúnem-se os favoráveis à guerra para extermínio do Hamas, os contrários ao governo Netanyahu, pessoas que só pedem o fim da guerra, familiares e amigos de civis sequestrados. Foi lá que vi a placa que dizia, em hebraico, um trecho da Bíblia, ou da Torá. “E Ele disse: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.” É um cartaz que pede justiça e respostas. Logo ao lado, um senhor usa o boné pedindo o fim da guerra, ou “stop this fucking war”. Nos carros, são colocadas folhas que dizem “salvem os sequestrados, recusem a guerra”. No peito, a contagem dos dias desde o sequestro aparece em uma fita com a escrita a caneta atualizada a cada 24 horas.

Nesses dias em Israel assisti a vídeos que não foram divulgados mundialmente em respeito às vítimas, mas que mostram os terroristas comemorando cada morte de judeu como se fosse um prêmio. Eles mesmos filmaram, inclusive, as execuções e ligações para suas famílias comemorando os assassinatos. Gravaram também a chegada dos sequestrados em Gaza, comemorada por uma parcela das pessoas como se fosse título de Copa do Mundo. Tristeza sem fim.