Sem fones de ouvido e com as duas mãos no guidão: as regras para uso de patinetes que não são seguidas por grande parte dos usuários

Desde que escrevi neste espaço que odeio patinetes e os motivos, tenho recebido diversas mensagens. Muita gente se identificou com meus relatos. Alguns leitores trouxeram outros ainda mais preocupantes de utilização em calçadas, sem que o condutor respeite o pedestre, especialmente idosos e crianças. No entanto, quero dar espaço à Whoosh, a empresa dos patinetes amarelos, que me procurou na última semana para mostrar o que tem feito para minimizar o mau uso dos equipamentos. Começa por ações educativas que orientam os usuários.

Copio abaixo o guia da Whoosh:

É proibido o uso por menores de 18 anos

A utilização das patinetes Whoosh é exclusiva para maiores de idade. Essa é uma medida de segurança fundamental, alinhada às diretrizes de regulamentação municipal e federal.

Não é permitido transportar mais de uma pessoa

As patinetes foram projetadas para suportar uma única pessoa por vez. O uso compartilhado compromete a estabilidade e aumenta o risco de acidentes.

Respeite o trânsito e os pedestres

Circule com atenção, especialmente em áreas de grande fluxo. Siga as normas locais de circulação.

Duas mãos no guidão

Assim como em outros veículos, é importante que as duas mãos sejam usadas na condução. Por isso, é importante que o usuário esteja sempre com as duas mãos no guidão da patinete.

Atenção às faixas de pedestre

Antes de atravessar, o usuário deve descer da patinete e empurrá-la ao seu lado. Atravessar a rua somente a pé e quando as luzes dos semáforos permitirem.

Estacionamento virtual

A Whoosh indica em seu aplicativo os locais corretos para estacionar as patinetes. Posicione-as apenas nos pontos “P” indicados e atente-se para colocá-las de uma forma que não atrapalhe a circulação das demais pessoas. É proibido estacionar a patinete na entrada de garagens e em vagas regulamentadas para veículos específicos.

Se beber não dirija

Álcool pode comprometer o reflexo dos usuários. Por isso, é proibida a condução das patinetes após o consumo.