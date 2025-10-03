Por que a Justiça mudou o entendimento e condenou o humorista Cris Pereira

Artista se manifestou pelo Instagram no último sábado (27). @ocrispereira via Instagram / Reprodução

A sentença que condenou o humorista Cris Pereira utilizou as mesmas provas que a decisão de 1º grau, pois não há possibilidade de apresentar novos documentos no recurso. No entanto, enquanto a Justiça de Estância Velha entendeu que ele era inocente, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça o condenou a mais de 18 anos de prisão. Os desembargadores entenderam a validade dos laudos fornecidos pela família da menina e feitos por profissionais contratados de forma particular. Além disso, a decisão desqualifica os exames oficiais, assinados pelo Instituto Geral de Perícias.

O acórdão afirma que as avaliações do IGP pouco ou nada acrescentaram ao esclarecimento dos fatos e que, mesmo que normalmente as provas oficiais prevaleçam sobre as particulares, neste caso, uma “simples leitura da prova técnica constante dos autos evidencia que foram conduzidos de modo apressado”.

A coluna destaca abaixo alguns trechos do acórdão, que teve o desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto como relator. O processo corre em segredo de Justiça. Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), algumas informações são omitidas para não identificar a criança.

Exames oficiais

Trecho do acórdão: “Consta dos próprios laudos que a vítima foi submetida a três exames sequenciais — às 9h10min, psíquico; às 9h13min, de verificação de violência sexual; e às 9h15min, de lesão corporal —, cada qual concluído em pouco mais de dois minutos, o que por si só evidencia que se mostra despropositado atribuir-lhes o peso probatório reconhecido na sentença, porquanto fantasioso cogitar que, em cento e cinquenta segundos, se realize exame físico íntimo ou psicológico que ultrapasse a mais absoluta superficialidade”.

Outra parte faz críticas diretas e nominais à psicóloga perita que atendeu a criança. “(...) tratando-se de criança de tenra idade, o tratamento dispensado à vítima pela psicóloga perita (...) beira a violência institucional, e não apenas porque, como relatado pela genitora, foi chamada pela perita de forma ríspida, mas porque se afigura evidente que três minutos não se prestam, nem sequer, à fase inicial de acolhimento, indispensável em avaliações dessa natureza, por constituir o espaço necessário para a criação de vínculo mínimo de confiança entre profissional e criança, único capaz de reduzir os efeitos da revitimização e permitir que esta se sinta em condições de abordar temas sensíveis.”

Exames particulares

A decisão sustenta que os laudos de profissionais contratados pela mãe da suposta vítima são válidos. “(...) ainda no que diz com a prova técnica particular, impositivo registrar, diante do alegado, que as críticas formuladas pela defesa à atuação do psicólogo e da médica não têm o condão de comprometer sua credibilidade, pois inexiste nos autos qualquer indício de falha técnica nos laudos ou de inobservância aos deveres éticos inerentes às respectivas profissões”.

Leia Mais O que se sabe sobre a condenação do humorista Cris Pereira por estupro de vulnerável no RS

Investigação

A investigação aberta quando houve denúncia de abuso não resultou em indiciamento de Cris Pereira. A decisão do TJ aborda esse aspecto. “(...) merece registro que a ausência de indiciamento pela autoridade policial não assume qualquer relevância, pois não vincula o órgão acusatório nem o julgador e, não bastasse isso, mostrava-se insustentável diante dos dados informativos produzidos no procedimento investigatório — para dizer o mínimo —, tanto mais porque, não sendo incomum que revelações feitas por crianças não sejam comunicadas de imediato à polícia, revela-se despropositado cogitar que eventual erro da genitora na indicação da data fragilizasse os mais do que suficientes indícios de existência e autoria da infração colhidos no inquérito”.

Familiares

A sentença inicial, que absolveu Cris Pereira, colocava em dúvida a intenção da mãe da criança e chamava atenção para uma confusão de datas na hora do registro de ocorrência. O acórdão também aborda neste trecho: “E nada havendo a desacreditar a palavra da avó e da mãe da vítima, a prova produzida, ao contrário da conclusão a que chegou o magistrado, não sugere que se esteja diante de acusação fabricada e, muito menos, que as falas e comportamentos da criança decorram de lembranças implantadas(...)”.

Cris Pereira