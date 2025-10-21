O que diz o Instituto-Geral de Perícias sobre o caso envolvendo Cris Pereira

Cris Pereira. Maiara Paganotto / Divulgação

A coluna publicou recentemente trechos do acórdão que condenou o humorista Cris Pereira por supostamente abusar de uma criança. No documento, os desembargadores fazem duras críticas à perícia feita pelo IGP, e chega a citar o nome de uma das peritas, afirmando que beirou uma “violência institucional”. O caso voltou à tona durante entrevista de Cris Pereira ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, na segunda-feira.

Confira a nota do IGP:

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP), diante de entrevista veiculada nesta segunda-feira (20) no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, vem a público esclarecer que as perícias psíquicas realizadas pelo IGP em crianças são conduzidas por uma equipe de profissionais altamente qualificados, e com extensa capacitação na área de abuso infantil e de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. Nenhum exame psíquico realizado pelo IGP é conduzido de forma sumária.

Em casos envolvendo crianças, a Seção de Perícias Psíquicas realiza entrevista clínica com o adulto responsável e, em seguida, a criança é submetida a uma avaliação com base em um protocolo internacional de entrevista forense, amplamente validado e aplicado em diversos países.

Crianças ainda muito pequenas podem apresentar dificuldades durante a aplicação deste protocolo, o que é uma limitação inerente à técnica empregada. Isto, no entanto, não desqualifica o exame pericial.

O IGP lamenta que conclusões a respeito da duração de exames tenham sido difundidas a partir de dados sobre horários que refletem formalidades protocolares de um sistema de informações. O IGP mantém seu compromisso com a ética, a ciência, o rigor técnico e a justiça.

Entenda o caso

Em setembro, o humorista foi condenado, em segunda instância, a 18 anos, quatro meses e 15 dias de prisão por estupro de vulnerável. O caso teria ocorrido em 2021, quando a menina tinha três anos.

O processo corre em segredo de Justiça, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O artista havia sido absolvido em primeira instância, quando o processo tramitou na comarca de Estância Velha. Agora, após a decisão da segunda instância, a defesa entrou com recursos no Tribunal de Justiça (TJ) apontando omissões e contradições jurídicas — etapa preparatória para recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e para recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Como mostrou a coluna, a condenação da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça levou em conta laudos fornecidos pela família materna da vítima, feitos por profissionais contratados de forma particular. A decisão também desqualificou exames oficiais do Instituto-Geral de Perícias.

O que diz o trecho do acórdão