"Modelo atual é lento, burocrático e muito caro", diz ministro dos Transportes sobre mudanças nas regras da CNH

Em entrevista na manhã desta sexta-feira (3) ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as mudanças propostas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação no Brasil são pensadas para que o cidadão tenha direito a escolher a melhor maneira de se formar. Renan Filho classificou o sistema atual como lento, burocrático e muito caro, ressaltando que o Rio Grande do Sul tem a taxa mais alta do Brasil, deixando a CNH ainda mais cara.
O ministro espera que o projeto entre em vigor logo após a consulta pública, que vai durar 30 dias. Ainda falta fechar detalhes sobre o que seria o mínimo de horas-aula para o aluno se submeter ao teste.
— Queremos derrubar o custo e a burocracia para as pessoas terem mais acesso, mas elas têm que passar na prova. Não estamos acabando com a autoescola, estamos acabando com a obrigatoriedade— concluiu.
De acordo com Filho, o grande problema está na quantidade mínima de aulas estabelecida hoje para a obtenção da carteira. Ele afirmou que, o correto, seria que o próprio cidadão escolhesse, levando em consideração a sua aprendizagem.
— Quem tem que estabelecer o mínimo de aula prática é o cidadão (...) Tem um que aprende com menos horas, ele paga menos. Quem precisar mais, contrata mais. Agora, o fato é que ele vai ter que passar na prova, demonstrando a sua habilidade. O que a gente está defendendo é a livre iniciativa do cidadão — defende.