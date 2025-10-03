"Modelo atual é lento, burocrático e muito caro", diz ministro dos Transportes sobre mudanças nas regras da CNH

Renan Filho disse que o governo quer derrubar o custo e a burocracia para as pessoas terem mais acesso.

Em entrevista na manhã desta sexta-feira (3) ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as mudanças propostas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação no Brasil são pensadas para que o cidadão tenha direito a escolher a melhor maneira de se formar. Renan Filho classificou o sistema atual como lento, burocrático e muito caro, ressaltando que o Rio Grande do Sul tem a taxa mais alta do Brasil, deixando a CNH ainda mais cara.

O ministro espera que o projeto entre em vigor logo após a consulta pública, que vai durar 30 dias. Ainda falta fechar detalhes sobre o que seria o mínimo de horas-aula para o aluno se submeter ao teste.

— Queremos derrubar o custo e a burocracia para as pessoas terem mais acesso, mas elas têm que passar na prova. Não estamos acabando com a autoescola, estamos acabando com a obrigatoriedade— concluiu.

De acordo com Filho, o grande problema está na quantidade mínima de aulas estabelecida hoje para a obtenção da carteira. Ele afirmou que, o correto, seria que o próprio cidadão escolhesse, levando em consideração a sua aprendizagem.