Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

"Modelo atual é lento, burocrático e muito caro", diz ministro dos Transportes sobre mudanças nas regras da CNH

Renan Filho espera que o projeto entre em vigor logo após a consulta pública. Proposta prevê que candidato possa contratar instrutor autônomo, com uma redução de custo de cerca de 80%

