"Nenhuma linha de investigação está descartada", diz diretor-geral da PF sobre caso de bebidas intoxicadas por metanol

Inquérito foi instaurado há dois dias, ainda sem prazo para finalizar a investigação.

Os casos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas em São Paulo, revelados no último fim de semana, acenderam o alerta de autoridades de saúde e segurança. Até agora, cinco mortes estão sob investigação, três delas já confirmadas como ligadas ao consumo de bebidas adulteradas. Além de São Paulo, há casos de intoxicação sendo apurados em Pernambuco.

Nesta quarta-feira (1º), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que nenhuma linha de investigação está descartada, seja de atuação de facções, erro na manipulação de ingredientes, desvio da substância ou inclusão deliberada.

Um inquérito foi instaurado há dois dias, ainda sem prazo para finalizar a investigação.

Sobre uma possível ligação do crime organizado, Andrei afirmou que ainda é prematuro tirar qualquer conclusão sobre ligação com grupos criminosos.

— Fica quase essa neurose de que determinada facção comanda o Brasil. Não posso dizer se a investigação vai apontar um vínculo com alguma organização criminosa. Para a Polícia Federal ainda não é fato. O que estamos fazendo no momento é cumprir rigorosamente a melhor técnica de investigação — afirmou o chefe da PF.