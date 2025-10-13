Libertação de reféns do Hamas é emocionante; não sinta culpa ao ficar feliz por Israel

Tenho a péssima mania de ler comentários em posts na internet. Ali, atrás da tela, as pessoas não se preocupam com quem está do outro lado e destilam ódio sem dó nem piedade. Acontece que a vida real precisa de compaixão, de empatia. Podemos ficar felizes e emocionados com a libertação de 20 reféns israelenses que passaram dois anos sob poder de um grupo terrorista e ainda assim sentir a dor dos palestinos. Uma coisa não inviabiliza a outra. É preciso tentar imaginar pelo o que essas dezenas de sequestrados passaram nesses quase 750 dias em túneis e esconderijos do Hamas. É preciso pensar no que as famílias sentiram nesse tempo todo. Algumas delas, receberão corpos. Outras, estão tendo a sorte e o alívio de rever seus entes queridos. Imagine-se nessa situação e permita-se sentir. Imagine a alegria de uma mãe ao receber o filho de volta.