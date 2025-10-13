Libertação de reféns do Hamas é emocionante; não sinta culpa ao ficar feliz por Israel

Tenho a péssima mania de ler comentários em posts na internet. Ali, atrás da tela, as pessoas não se preocupam com quem está do outro lado e destilam ódio sem dó nem piedade. Acontece que a vida real precisa de compaixão, de empatia. Podemos ficar felizes e emocionados com a libertação de 20 reféns israelenses que passaram dois anos sob poder de um grupo terrorista e ainda assim sentir a dor dos palestinos. Uma coisa não inviabiliza a outra. É preciso tentar imaginar pelo o que essas dezenas de sequestrados passaram nesses quase 750 dias em túneis e esconderijos do Hamas. É preciso pensar no que as famílias sentiram nesse tempo todo. Algumas delas, receberão corpos. Outras, estão tendo a sorte e o alívio de rever seus entes queridos. Imagine-se nessa situação e permita-se sentir. Imagine a alegria de uma mãe ao receber o filho de volta.
Não precisamos ter raiva dos judeus e do povo de Israel pela guerra que o país fez contra Gaza, vitimando milhares de civis palestinos. O antissemitismo ganhou força nesses últimos dois anos, como se a população fosse culpada por uma guerra em que os financiadores estavam em suas mansões no Catar, pelo lado do Hamas, ou nos gabinetes israelenses, liderados por Netanyahu. Podemos sentir pelos dois lados. Podemos ter esperança de momentos de paz, até um próximo confronto. Podemos simplesmente sentir e fazer da paz mais do que um discurso. É humano, é bonito, é bom não viver com ódio de povos e religiões.