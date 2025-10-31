Um dos quatro policiais mortos na operação no Rio de Janeiro foi enterrado nesta quinta-feira (30). Tomaz Silva / Agência Brasil

Do Leme ao Pontal, passando por aquele abraço em Realengo e aos 40 graus, ele continua lindo. Cantado por vozes icônicas, o Rio de Janeiro é um privilegiado. A geografia é única, mas não é só isso. O Rio presenteou o mundo com seu Cristo de braços abertos desenhando o cenário junto às praias e morros. O Rio tem a malemolência, o sorriso no rosto. Cheira a otimismo, a maresia, a glamour. Tem Carnaval, tem samba. É muita maravilha junta, mas também tem seu ônus, pesado, de uma outra combinação. Corrupção entranhada, governos omissos, decisões erradas e o tráfico assumindo um papel de recrutador de futuros.

Os jovens aliciados sabem que terminarão mortos ou presos. Ainda assim o crime se torna um caminho na realidade das favelas. O avô de um dos corpos enfileirados no Rio essa semana disse que se perde um filho duas vezes. Quando ele deixa de ouvir os pais e quando morre pelo tráfico. Esses meninos são uma espécie de homem-bomba, que sacrificam a própria vida pelo sistema que mata e sufoca sem piedade. Sabem também que serão substituídos assim que errarem. É uma praga. Sai um, mas a linha de sucessão é feroz e logo nascem mais traficantes. Muito peixe pequeno, mas que age à imagem e semelhança dos seus chefes.

Quem deveria pensar em políticas públicas que ajudem a achar outra saída para o Rio tem errado repetidamente. Wilson Witzel foi afastado por corrupção durante a pandemia. Luiz Fernando Pezão foi afastado e preso. Sérgio Cabral foi preso, mas hoje cumpre a pena em uma cobertura de luxo. Garotinho foi preso meia dúzia de vezes. Rosinha Garotinho também chegou a ser detida. O atual, Cláudio Castro, já segue na mesma linha. Foi indiciado por corrupção. Moreira Franco, outro ex, também responde por corrupção. Dos ex-governadores vivos, eleitos, só um não viu o sol nascer quadrado.

“Hoje, uma mulher está destruída” em meio aos escombros de uma guerra que a gente aprendeu a fazer de conta que não existe. A frase é da dona Débora Velloso, mãe de um dos policiais mortos.

O mesmo Rio retratado no livro 1808 seguirá deixando mães destruídas pelo caminho. Laurentino Gomes contou que a corrupção era endêmica. Que nada acontecia sem um favor, um presente ou propina. A chegada dos portugueses trouxe revoluções, mas apenas para os brancos e ricos. A população em poucos anos cresceu 30%, enquanto o número de escravos triplicou. Os cargos públicos eram distribuídos não a quem tinha mérito, mas relações ou prestígio junto à corte. No Brasil, esse costume se agravou, porque o controle era quase inexistente. O dinheiro público era gasto sem critério, as contas não eram prestadas, e as ordens do rei eram constantemente distorcidas para atender a interesses particulares.