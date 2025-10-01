"Dá para dizer que são dezenas de pessoas envolvidas", aponta o diretor-geral da Polícia Federal sobre fraude no INSS

A investigação que apontou a fraude bilionária no INSS já soma 16 inquéritos em cinco Estados. A informação foi divulgada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quarta-feira (1º).

— Dá para dizer que são dezenas de pessoas envolvidas nos desvios de dinheiro de aposentados e pensionistas, indiciamos e prendemos dois dos principais personagens — disse Andrei.

De acordo com o diretor da PF, as operações garantiram que o roubo parasse de acontecer.

— Essa ação paralisou os desvios do INSS.

Andrei ainda afirmou que a Polícia Federal está enfrentando o crime organizado e apreendendo os bens dos criminosos.

— Um único veículo apreendido vale R$ 11 milhões — contou.

Como funcionava o esquema

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílio funerário, odontológico e psicológico, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica. Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.