Criar regras para distribuição de marmitas é uma das piores e mais cruéis ideias que já vi partindo da Câmara de Porto Alegre

Marquise na Avenida Ipiranga. Jefferson Botega / Agencia RBS

O repórter Paulo Egídio não conseguiu terminar uma frase da sua reportagem sobre a proposta da vereadora Comandante Nádia (PL) de criar regras para distribuir comida a pessoas em situação de vulnerabilidade sem interferência. Eu estava ouvindo e não acreditando no que diz o projeto.

As centenas de voluntários que deixam suas famílias em casa e vão às ruas no frio que faz em Porto Alegre durante o inverno para distribuir sanduíches, sopas ou pratos de comida poderão ser multados se não tiverem um crachá e cadastro na prefeitura. Pra quê? Vereadores, não mexam no que funciona. Graças à população, muitos têm uma refeição garantida quando há uma ação como esta. Graças ao povo, que se ajuda mutuamente, muita gente comeu durante a enchente. Graças à solidariedade, não às burocracias.