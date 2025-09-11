Teses da direita sobre o Supremo Tribunal Federal foram derrubadas com o voto de Luiz Fux

Até ontem só ouvi a direita brasileira criticar o Supremo Tribunal Federal como instituição. Que o Supremo estava comprado, que era esquerdista, comunista e que tudo já estava armado. Agora, só escuto elogios a Fux. Vivi para ouvir aliados de Bolsonaro elogiarem um ministro do Supremo. Alguns disseram até que Fux é o único imparcial. Aqui cabe chamar atenção para o fato de as pessoas, nessa era de redes sociais em chamas, ignorarem o dicionário e utilizarem a palavra imparcial para se referir a quem concorda com a sua própria opinião. Como se só estivessem certos os que pensam igual, como se só a sua bolha tivesse razão em tudo. Fux conseguiu agradar o espectro da direita, que passou a dizer que só nele é que se acredita.