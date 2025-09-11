Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Julgamento da trama golpista
Opinião

Teses da direita sobre o Supremo Tribunal Federal foram derrubadas com o voto de Luiz Fux

Divergências enriquecem o debate. É possível questionar o processo legal, o relator, o foro adequado, tudo isso, mas é preciso ter respeito pelas instituições brasileiras

Andressa Xavier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS