“Por ser parte do imaginário, a população esperou estar inserida”: entenda por que descida de skate da rampa do CAFF não deve ter público

Sandro Dias, o Mineirinho, testou a rampa neste domingo (7). Jonathan Heckler / Agencia RBS

A secretária de Planejamento do Estado, Danielle Calazans, falou à Rádio Gaúcha sobre o “mistério” criado em torno da descida de skate pela rampa que faz parte do imaginário dos gaúchos. Desde que a informação veio a público, houve uma expectativa das pessoas em acompanhar a ação, que é uma iniciativa da Red Bull, marca de bebidas energéticas. O local da descida, o Caff, no entanto, é do Estado e normalmente acessível às pessoas, por isso a negociação foi com o governo.

— A pergunta de todos é por que não foi um evento aberto ao público. Isso é uma ação, não se trata de um evento, e essa ação tem todo um risco envolvido — afirmou Danielle nesta quarta-feira (10).

Ela explicou que o que aconteceu no último fim de semana foram testes e que a descida depende de alguns fatores, como segurança, clima e bem-estar do atleta. O dia “oficial” deve ser definido em breve, talvez até o fim desta quarta, de acordo com a secretária.

— Nós estamos conversando com a Red Bull para conseguirmos ter alguma forma de eventual participação do público. Por ser parte do imaginário, acho que a população esperou estar inserida — explicou.

Calazans espera encontrar uma forma de ao menos transmitir a ação, ou mesmo de as pessoas acompanharem a descida em locais apropriados.