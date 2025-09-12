Política não é torcida organizada

Com julgamento de Bolsonaro e outros sete réus, a semana foi importante e triste. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

No dicionário, ídolo é a pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração; imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. Na nossa vida em tempos de redes sociais, ídolos têm sido influencers, jogadores de futebol, artistas e políticos.

Nem toda pessoa venerada se comporta como tal. Influencers às vezes influenciam para as coisas erradas ou fúteis, jogadores ignoram torcedores, artistas ficam inacessíveis mesmo a quem acampa na porta da casa de shows para esperá-lo. A verdade é que nem todos sabem ser ídolos. O que não entra na minha cabeça de modo algum é ser fã de político. Mais do que isso, de candidatos. Posso admirar ideias, conceitos, propostas, mas adorar já é demais. Invariavelmente um fã de político vai quebrar a cara.

A semana que passou foi importante e triste. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou a soberania dos poderes e a força das instituições, mas a tristeza de ver mais uma figura pública brasileira sendo condenada no Brasil. O país é governado por um ex-presidiário que só voltou ao poder após as anulações, até hoje contestadas. Agora o Brasil tem mais um ex condenado, dessa vez de forma inédita, por tentativa de golpe.

A direita bolsonarista ainda tenta rebolar para negar o que houve. Chega a desafiar a inteligência de quem minimamente entendeu o que aconteceu após a derrota nas urnas. Mas nem toda direita é bolsonarista. Nem todo mundo, felizmente, só tem como ídolo Lula ou Bolsonaro. Porque amar tanto assim é prejudicial à saúde e à política. Endeusar políticos faz deixar de enxergar o óbvio. Faz o apaixonado trocar a razão pela emoção sem o mínimo de crítica. Faz um país ser mais pobre de ideias.

A política, ao contrário de um jogo de futebol ou de um show musical, precisa ser crítica. Muitas vezes reclamamos mais do atacante ou da arbitragem do jogo do que da corrupção e do descaso com temas realmente impactantes.

Não são todos ruins, mas o que quero dizer é que não cabe à política a lógica do fã-clube. Política não é torcida organizada. Não é para ter bandeira, hino, uniforme. Os ativistas eu entendo, mas o cidadão que segue a vida normal, precisa pensar no que é melhor para a sua vida. Política é lugar de debate, de cobrança, de desconfiança saudável. Quando um eleitor passa a agir como fã, abre mão de ser cidadão para ser apenas seguidor. Um país que se acostuma a viver de seguidores está fadado a repetir erros, a transformar líderes em deuses e a tratar deuses como se fossem infalíveis.