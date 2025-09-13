O que o assassinato de Charlie Kirk mostrou ao mundo nessa semana

É desumano achar que alguém deve morrer por ser extremista. JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charlie Kirk tinha opiniões controversas. Defendia armas, atacava minorias em seus discursos e se mostrava bastante preconceituoso. Pessoalmente discordo frontalmente dessas características, mas isso não significa que gostaria que ele morresse. É preciso entender a diferença de discordar e querer calar.

O assassinato dele, na frente de todos e na lente de fotógrafos que fizeram as imagens rodarem o mundo mostra algo evidente: a intolerância.

Muitos dirão que ele era intolerante. E daí? Merecia morrer por isso? Os seus filhos mereciam ver o pai ser morto em praça pública? É óbvio que não. Mas aí é preciso pensar um pouco, ter empatia e ser minimamente consciente de que o mundo não é a nossa bolha. De que as divergências precisam existir.

É desumano achar que alguém deve morrer por ser extremista, por pensar diferente, por defender o que você não defende.