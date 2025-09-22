O que diz o relator da PEC da Blindagem no Senado sobre deputados que votaram a favor do projeto

O senador Alessandro Vieira (MDB), relator da PEC da Blindagem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado criticou os deputados que votaram a favor do texto, aprovado pela Câmara semana passada:
— Tem dois tipos de deputados que votam numa coisa dessas. Os que querem defender bandidos e os que não entenderam no que estavam votando — declarou nesta segunda-feira (22), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Alessandro Vieira sinalizou que vai elaborar um parecer pela rejeição da proposta. Segundo o senador, qualquer questão criminal precisa ser levada à Justiça, e não definida por colegas. Vieira diz que as pessoas têm que parar de acreditar em teses de que parlamentares são perseguidos.
— Parlamentar já tem direito à imunidade por seus votos, palavras e opiniões — destacou.
Alessandro Vieira lembrou que de 1988 a 2001 houve brecha semelhante e nenhuma investigação foi autorizada.
O relatório será apresentado na próxima quarta-feira (24). Alessandro Vieira não acredita que o projeto possa avançar no plenário do Senado após uma derrota na CCJ.
Aprovado na Câmara, o texto aumenta a proteção aos parlamentares contra abertura de investigações criminais.