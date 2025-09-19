O Brasil é bom, mas não é fácil

Nessa semana, mesmo que ideologicamente alguns defendam o indefensável, todos foram atingidos pela PEC da Blindagem. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados / Divulgação

Semana Farroupilha, churrasco e acampamento, pensam os gaúchos, se perguntarmos das coisas legais da nossa terra. Praia, futebol e malemolência, defendem os cariocas. Prosperidade e oportunidades, você encontra em São Paulo. Natureza e cultura, diriam os paraenses. Na Bahia, turismo, camarão e paraísos na terra. Cada canto do país tem suas maravilhas. Temos muito para nos orgulhar. Realmente, como dizem na internet, deve ser triste não ser brasileiro. Mas bom é diferente de fácil, preciso ressaltar.

Não importa de que lado você está, sempre haverá um golpe diferente quando você é brasileiro. Na semana passada, para uns, a bordoada veio por parte do ministro Luiz Fux naquele voto que demorou cerca de 10 horas. Para outros, veio na sentença do julgamento. Nessa semana, mesmo que ideologicamente alguns defendam o indefensável, todos foram atingidos pela aprovação da PEC da Blindagem. Enquanto uma parte da população acreditou que se trata de um protesto ao que chama de desmandos do Supremo Tribunal Federal, os beneficiados riem da cara da sociedade. O crime organizado fica ainda mais de olho em cargos em que poderá se infiltrar e cometer crimes sem poder ser julgado, para dar um exemplo claro do resultado de uma proposta nefasta que passará agora pelo Senado.

Não parou por aí. Brasília trabalhou muito. Ainda veio a anistia, que o relator quer chamar agora de dosimetria. Paulinho da Força nos disse, na Rádio Gaúcha, que pretende agradar o Congresso e a população e, assim, pacificar o país. Ingenuidade seria acreditar em colher paz quando só vejo lavouras repletas de radicalização. Não se trata do meu desejo, porque paz é mais do que importante, mas de aguentar a realidade. O Brasil que eu quero ver tem mesmo que seguir em frente, olhar para os temas importantes, resolver seus problemas históricos e também os circunstanciais.

Mas não se avança sem memória. Tampouco se corrige injustiça com conveniência. Chamar impunidade de dosimetria é uma forma de insultar não apenas o vocabulário jurídico, mas o cidadão comum que paga imposto e acredita no Estado Democrático de Direito. É abrir a brecha na lei para mudar a regra sempre que estiver perdendo o jogo. É dizer que não pode tramar golpe, mas que se tramar está tudo bem, pois haverá alguém para atenuar.

O que é urgente, o que impacta a vida de milhões, segue de lado ou escondido em meio a uma PEC obscura, em uma votação relâmpago, numa comissão que ninguém acompanhou.