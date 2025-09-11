"Não vai ter tomada. É radicalmente proibido", diz secretário responsável pela Cadeia Pública de Porto Alegre

Pozzobom explicou que há ventilação adequada, além de umidificadores, que garantem as condições para os preso. Duda Fortes / Agencia RBS

Alvo de polêmicas, as tomadas não estão presentes nas celas da nova cadeia gaúcha, e isso não deve mudar. No que depender do secretário de Sistema Penal e Socioeducativo do Estado, Jorge Pozzobom, poderá haver alterações em algo que não esteja funcionando como deveria, mas que as tomadas não serão instaladas.

— Não vai ter tomada. É radicalmente proibido — disse ele em entrevista à Gaúcha.

Pozzobom explicou que há ventilação adequada, além de umidificadores, que garantem as condições para os presos, mas que a desculpa de tomadas para ligar ventiladores não será aceita.





Me dizer que tomada de luz é para rádio, é para ventilador, isso é, como diz a expressão gaúcha, conversa para boi dormir. A tomada no presídio é para carregar o celular. Isso nós não vamos permitir, hipótese alguma.