"Isso não tem nenhum sentido" x "Não há provocação institucional": duas visões sobre a anistia 

O Gaúcha Atualidade ouviu, nesta segunda-feira (8), dois advogados sobre o tema que o Brasil inteiro discute: a anistia . Lenio Streck, advogado, professor e ex-procurador de Justiça, foi muito claro em relação à contrariedade ao projeto. Ele entende como uma proposta espantosa e uma provocação institucional perigosa.

Por outro lado, o doutor em filosofia do Direito e autor do livro Deferência ao legislador, Pedro Moreira, afirma que o recado só será ruim ao Brasil se o Congresso for leniente com tentativas de golpe de forma sistemática. Ele entende que o parlamento é o local correto para debater o tema e que os excessos de Alexandre de Moraes provocam uma “disfuncionalidade por parte do Poder Judiciário”, mas afirma que não há provocação institucional. Pedro afirma ainda que a anistia precisa ter caráter geral e que não há espaço para meio-termo. Segundo ele, a pacificação do país passa pela retomada da normalidade nas instituições.