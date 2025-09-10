Inauguração da Cadeia Pública é um marco para a segurança do Estado

Nova estrutura terá conforto térmico. André Ávila / Agencia RBS

Outrora chamado de pior presídio do Brasil e um dos piores da América Latina, o Presídio Central dá espaço a uma cadeia nova a partir desta quarta-feira (10). Os pavilhões, que já abrigaram mais de 4,5 mil apenados, o dobro da capacidade, ficou para trás. Ao menos é o que se espera com o início da operação da nova construção, agora chamada de Cadeia Pública de Porto Alegre. Serão 1.884 vagas, que começam a ser ocupadas nos próximos dias.

Além disso, a nova estrutura terá conforto térmico, grades nas celas, iluminação concretada e espaços sem tomadas, dificultando que os presos possam fazer ligações elétricas e carregar celulares, por exemplo. Também haverá bloqueador de sinal de celular e atenção à possível chegada de drogas, armas ou quaisquer outros materiais por drones ou por meio dos visitantes. Os presos usarão uniforme e não poderão circular pelas galerias, como acontecia antes.

O controle será feito pela Polícia Penal, e não pela Brigada Militar, que assumiu em um momento de crise no passado e acabou ficando quase 30 anos com a responsabilidade de policiamento, desguarnecendo as ruas.

