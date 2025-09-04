Nas redes sociais, ex-secretária suspeita de matar animais em Canoas diz que foi indicada por Zucco; deputado nega

Zucco ao lado de Paula em uma postagem na rede social da ex-secretária. Instagram / Reprodução

Alvo de operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (4), Paula Lopes, ex-secretária do Bem-Estar Animal de Canoas, aparece em diversas fotos com o deputado federal Luciano Zucco em suas redes sociais. Em algumas publicações, ela afirma que sua nomeração teria sido uma indicação do parlamentar ao prefeito Airton Souza, do mesmo partido, o PL.

A reportagem questionou o deputado sobre a veracidade da informação. Zucco declarou que conheceu Paula na enchente de 2024, negou ter feito a indicação para a prefeitura de Canoas e afirmou que ela foi elogiada por protetores de animais e pelo prefeito. “Quem indicou foram protetores”, disse.

O gabinete do deputado destinou recursos de emenda parlamentar à secretaria de Canoas, entre outros municípios, para ações voltadas à causa animal.

A operação

Paula Lopes é investigada há oito meses pela Polícia Civil por suspeita de uso da estrutura municipal para realizar eutanásia em animais doentes e por estelionato.

Ela é apontada como principal alvo da Operação Carrasco, deflagrada nesta quinta-feira, que cumpre seis mandados de busca e apreensão. Paula assumiu o cargo em janeiro deste ano, no início da gestão do prefeito Airton Souza, e foi exonerada em agosto.

Segundo publicação no Diário Oficial do último dia 13, a exoneração ocorreu a pedido da própria secretária.

Contraponto

A reportagem de Zero Hora procura a defesa de Paula Lopes. O espaço fica aberto a manifestações.

Nos stories do Instagram, ela confirmou o cumprimento de mandado em sua residência e afirmou que o seu celular foi confiscado. Nos vídeos, ela afirma que as denúncias são infundadas.

— Isso é só mais um reflexo do que a política faz — diz ela. — O meu único objetivo vai ser sempre ajudar os animais.

Paula ainda contou que foi alvo de outras denúncias do Ministério Público no passado, que não foram adiante e que o trabalho dela "incomoda" outras pessoas. Ela prometeu divulgar "as verdades disso tudo" assim que possível.

A prefeitura de Canoas se pronunciou em nota:

A Prefeitura de Canoas recebe com indignação as denúncias relacionadas à operação realizada na manhã desta quinta-feira (4). A administração municipal sempre se comprometeu a tratar o cuidado com os animais como prioridade. A Prefeitura reitera que colabora com as investigações e abriu um expediente interno para apurar os fatos com todo o rigor.