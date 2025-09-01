Edegar Pretto espera ser confirmado como nome do PT ao governo do Estado: "Só tenho esse plano"

Edegar Pretto tem se mantido próximo do agro gaúcho e da política do Rio Grande do Sul. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Candidato que quase foi ao segundo turno em 2022, Edegar Pretto quer voltar a concorrer ao governo do Estado no próximo ano. O petista, que está no comando da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, tem se mantido próximo do agro gaúcho e da política do Rio Grande do Sul.

Pretto garante que o objetivo não é se lançar candidato e conseguir seguidores, mas sim construir uma aliança com PSB e PDT. O nome de Juliana Brizola tem aparecido bem nas pesquisas prévias, o que chamou a atenção de Pretto, já que o recall das eleições de 2024, à prefeitura de Porto Alegre, segue dando frutos.

Apesar de dizer que só tem esse plano para 2026, que é concorrer ao Piratini, Pretto não descarta ser vice de Juliana, inclusive, para garantir a coligação. Em 2022 o candidato do PT ficou apenas dois mil votos atrás de Eduardo Leite.

Anúncio na Expointer