"Todas as pessoas que estão presas serão beneficiadas": o que diz o relator do projeto de anistia no Congresso

Paulinho da Força espera concluir o relatório até a próxima quarta-feira. Billy Boss / Câmara dos Deputados

O relator do projeto de anistia, deputado Paulinho da Força (Solidariedade), afirmou nesta sexta-feira (19), em entrevista à Rádio Gaúcha, que deseja, com o projeto, pacificar o país. Ele diz que não se trata mais de uma ideia de anistia ampla, geral e irrestrita, que já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Paulinho da Força explica que é um projeto de dosimetria, e não mais de anistia, e que vai tratar das pessoas que foram presas injustamente.

— Não estamos mais falando em anistia, mas em dosimetria. Todas as pessoas que estão presas serão beneficiadas, terão suas penas reduzidas, e dentro desta nova realidade, algumas poderão voltar para casa, cuidar da sua vida — declarou Paulinho da Força.

Sobre Jair Bolsonaro, ele disse que não é possível individualizar penas, mas que o ex-presidente terá redução em alguns crimes pelos quais foi condenado.

O deputado declarou que após conversa com o ex-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Hugo Motta, que participou de forma remota, foi decidido um texto com teor conciliatório e pacificador.

— Vamos pacificar o Brasil. Parar de falar de extrema esquerda e extrema direita e ir para outro mundo — afirmou, se referindo aos temas importantes para o desenvolvimento do país e que estão sendo deixados em segundo plano por causa da situação política.

Paulinho da Força espera concluir o relatório até a próxima quarta-feira ou, no máximo, pedir prorrogação de mais uma semana.