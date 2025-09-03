"A reversão foi um erro", afirma Eduardo Leite sobre condenação de Lula; governador avalia julgamento de Bolsonaro

Eduardo Leite concedeu entrevista à Rádio Gaúcha na Expointer. Grupo RBS

O governador Eduardo Leite disse que tem um misto de sentimentos ao acompanhar o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. De um lado pela tristeza de ver mais um ex-presidente respondendo a processo, mas ao mesmo tempo porque acredita que as instituições estão funcionando.

Leite afirma que confia nas instituições e que acredita que o resultado será justo.

O governador gaúcho, que tem aspirações políticas nacionais, também disse que não é representado nem por Lula, nem por Bolsonaro. Ele ressaltou que a reversão da condenação do petista, que chegou a ser preso, foi um erro, já que se trata de uma anulação por mudança de foro e não por falta de provas.

Diferentemente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem lutado nos bastidores pela anistia no Congresso, Leite considera que o tema é equivocado. Ele entende que houve sim uma tentativa de rompimento das instituições depois das eleições de 2022.

Leia Mais Kelly Matos: O momento mais aguardado no segundo dia de julgamento de Bolsonaro no STF