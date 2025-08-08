"Vocês tinham razão": o pedido de perdão de Damares Alves ao PT

A senadora Damares Alves, que foi ministra no governo Bolsonaro e é um dos nomes do conservadorismo brasileiro, chamou atenção pela forma de criticar o ministro Alexandre de Moraes. Que a direita hoje odeia a atuação do ministro, não é novidade. Mas Damares foi talentosa na forma de chamar atenção para o tema. Em coletiva no Congresso ela disse que não poderia encerrar a fala sem pedir perdão ao PT e à ministra Gleisi Hoffmann e outros personagens da esquerda.
Perdão PT, não acreditamos em vocês naquele momento. Estamos pagando o preço.
Irônica, a senadora do Republicanos do Distrito Federal disse que devia desculpas a todos que alertaram que Moraes era “um tirano”, referindo-se à sabatina, quando o então ministro do governo Temer foi indicado à vaga do Supremo.
Rodeada de outros aliados com esparadrapos na boca, Damares Alves reafirmou que a pauta da direita é, além da anistia, o impeachment de Alexandre de Moraes.