"Vocês tinham razão": o pedido de perdão de Damares Alves ao PT

A senadora Damares Alves, que foi ministra no governo Bolsonaro e é um dos nomes do conservadorismo brasileiro, chamou atenção pela forma de criticar o ministro Alexandre de Moraes. Que a direita hoje odeia a atuação do ministro, não é novidade. Mas Damares foi talentosa na forma de chamar atenção para o tema. Em coletiva no Congresso ela disse que não poderia encerrar a fala sem pedir perdão ao PT e à ministra Gleisi Hoffmann e outros personagens da esquerda.