"Procurador-geral da República é um mandalete na mão da Suprema Corte", afirma deputado gaúcho sobre prisão domiciliar de Bolsonaro 

Deputado Alceu Moreira. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta quarta-feira (6), o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) afirmou que não há outro caminho para o Brasil que não seja a anistia ampla, geral e irrestrita aos investigados por tentativa de golpe em 2022. Ele afirma que há um raciocínio baseado no ódio e na vingança por parte do Supremo e que os atos favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro são legítimos.

— Anistia não quer dizer que está perdoando. Talvez seja a única forma de ter paz — declarou.

Alceu Moreira criticou o que entende como falta do devido processo legal e de depoimentos antes da determinação de prisão domiciliar de Bolsonaro. O parlamentar afirma que os processos deveriam estar na primeira instância, e não no Supremo Tribunal Federal.

— Estamos tratando de um jogral, é tudo combinado. O Procurador-geral da República é um mandalete na mão da Suprema Corte.

Parlamentares ocupam o Congresso

A madrugada desta quarta-feira (6) foi movimentada no Congresso Nacional. Parlamentares da oposição ao governo Lula pernoitaram na Câmara dos Deputados e no Senado desde a noite de terça-feira (5), em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente.