Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente Ipiranga'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Entrevista na Gaúcha
"Procurador-geral da República é um mandalete na mão da Suprema Corte", afirma deputado gaúcho sobre prisão domiciliar de Bolsonaro 

Alceu Moreira afirmou que não há outro caminho para o Brasil que não seja a anistia ampla, geral e irrestrita aos investigados por tentativa de golpe em 2022

