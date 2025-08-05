Posição do PL gaúcho deveria constranger até a bolha bolsonarista

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília. Pedro Ladeira/Folhapress

O Brasil se divide em opiniões sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na segunda-feira. Não entrarei no mérito da questão, já exaustivamente analisada. O que me assusta mesmo é a nota do partido de Bolsonaro enviada na manhã desta terça-feira (5) pelo presidente estadual do PL, deputado Giovani Cherini. O texto diz que para resolver a crise “basta” Lula ligar para Donald Trump chamando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de parcial. E mais: que Lula precisa dizer ao presidente norte-americano que permitirá a votação da anistia ampla, geral e irrestrita aos investigados por tentativa de golpe após as eleições de 2022.

Cada palavra é calculada com o intuito de jogar para a torcida, mas mostra o desrespeito à soberania do país, somada à desinformação sobre algo que deveria ser caro a todos nós, que é a democracia. Lula, nem se quisesse, mandaria o STF parar. Não é atribuição de um presidente da República. Assim como não é função dele colocar em votação o projeto da anistia. Também não vamos nos transformar em uma Venezuela, embora esse inimigo seja bastante conveniente no imaginário. É óbvio que ninguém inveja a ditadura de Maduro, então é popular dizer que queremos combatê-la. A nota é de uma bolha, para uma bolha, mas deveria constranger até mesmo os mais bolsonaristas.

Confira a íntegra da nota:

É simples resolver a crise institucional do Brasil!

Basta o Lula pegar o telefone, ligar para o Trump e dizer:

“Vou permitir a votação da ANISTIA ampla, geral e irrestrita. E dar fim ao inquérito do fim do mundo, que está sendo conduzido de forma parcial pelo ministro Alexandre de Moraes.”

Mas o que o presidente fez até agora?

Ligou? Foi aos EUA tratar disso? Nada.

Enquanto isso, o povo paga a conta de um tarifaço, e a perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro segue escancarada.

Diz que quer acabar com a oposição

O Brasil não precisa de um incendiário no poder. Precisa de um líder que una, dialogue e defenda liberdades.

Se continuar assim, o destino é virar uma nova Venezuela. É isso que você quer?