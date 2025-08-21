Obsessão por anistia é confissão

Áudios entre Eduardo e Jair Bolsonaro revelam interação de pai e filho preocupados com as eleições de 2026. Sergio Lima / AFP

Os áudios revelados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (20) escancaram o que muitos ainda tentavam relativizar. Um ex-presidente à beira do presídio, filhos em desespero pelo poder e aliados preocupados apenas em salvar a própria pele. Tudo em função de 2026.

Fica evidente, caso ainda houvesse dúvida, que o lema da família Bolsonaro virou Jair acima de tudo, impunidade acima de todos. O plano de golpe não prosperou, mas deixou registrado o amadorismo e o desprezo institucional típicos de uma república de bananas.

A insistência na anistia ampla, geral e irrestrita soa como uma confissão explícita do que foi feito ou do que tentaram sustentar a qualquer custo. Para a bolha, o discurso era simples, como reconheceu o próprio Silas Malafaia. Bastava insuflar seguidores contra Alexandre de Moraes, o STF e, claro, Lula.