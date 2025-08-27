Monitorar Jair Bolsonaro dentro de casa passa dos limites do constrangimento

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e usa tornozeleira eletrônica. Redes Sociais / Reprodução

Não estou entrando no mérito e muito menos defendendo Jair Bolsonaro, mas o pedido da Polícia Federal para monitorar o ex-presidente dentro de casa é absurdo. Bolsonaro já está com tornozeleira e em prisão domiciliar. Quando o ministro Alexandre de Moraes determina, após pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que ele seja monitorado em tempo integral, a PF diz que, para garantir o cuidado, teria que colocar agentes dentro da casa. Ora, nunca vi disso.

Bolsonaro pode ter mil artimanhas e cartas na manga, mas a polícia não garante que, com tornozeleira e agentes do lado de fora, ele não poderá fugir? Seria muita incompetência das forças de segurança se Bolsonaro escapasse agora. Sairia por um túnel, pela janela, por onde? Se há risco de fuga, como justifica o pedido, a Inteligência precisa trabalhar, os agentes monitorar, a tornozeleira tem de ser acompanhada 24 horas por dia.

Se há risco mesmo assim, que levem Bolsonaro ao presídio de uma vez, mas ter agentes dentro da casa não faz nenhum sentido.