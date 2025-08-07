Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente Ipiranga'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Postura de chefe de Estado
Lula erra ao dizer que não entrará em contato com Donald Trump

Presidente brasileiro disse que não vai se humilhar. Declaração ocorreu no dia em que as taxas de 50% sobre produtos brasileiros, impostas pelos Estados Unidos, entraram em vigor

