Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente Ipiranga'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Violência
Opinião

João da Penha: os absurdos que as pessoas dizem para passar pano pro machismo

Caso de homem dando 60 socos em mulher no Rio Grande do Norte materializa uma realidade que acompanhamos diariamente

Andressa Xavier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS