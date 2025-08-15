Hytalo preso é só a ponta do iceberg

Foi preciso um vídeo-denúncia viralizar para que as autoridades se mexessem. Instagram / @hytalosantos / Reprodução

A prisão do “influenciador” Hytalo Santos não é justiça plena. É um alívio momentâneo. Conheci essa figura pelo vídeo do Felca, mas há gente que tem o trabalho de fiscalizar temas como este e proteger as criançaS. É óbvio que ele não é um caso isolado, e sim um sintoma de algo muito maior, mais podre e perverso.

Foi preciso um vídeo-denúncia viralizar para que as autoridades se mexessem. O que se via já estava escancarado: uma casa que mais parecia boate, frequentada por menores, financiada por seguidores e patrocinadores. Uma rede em que até pais de adolescentes participavam e lucravam com a perversão.

O nojento não é só o crime. É a indiferença. É saber que, enquanto Hytalo vai preso, há dezenas, talvez centenas, fazendo o mesmo, com vídeos no ar e algoritmos trabalhando a favor deles.