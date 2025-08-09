Encontrei o diário do meu pai — e chorei

São memórias da infância do meu pai, escritas em 1970. Sekai / stock.adobe.com

Logo na semana de Dia dos Pais reencontro uma pasta vermelha desbotada, com folhas de ofício já amareladas e histórias escritas a máquina de escrever. São memórias da infância do meu pai, escritas em 1970, quando ele tinha 17 ou 18 anos. Eu já tinha lido aqueles textos quando era mais nova, mas agora entendi melhor o que está registrado lá. Tem também uma versão em um caderninho com folhas soltas e amassadas nos cantos, escritas a mão. Era o mesmo texto, depois passado a limpo e organizado na pastinha de papel.

Meu pai teve uma infância bonita, mas também de perdas e aprendizados precoces e forçados. Era um guri bastante sapeca e sem muitos limites. Notei que recorria a São Cipriano, mania que herdou sei lá de quem, como interjeição própria e favorita. A cada sentimento, como se fosse um “Bah!”, usava “São Cipriano”. Os textos me fizeram rir, mas também chorar.

Um trecho, especialmente, exatamente sobre o pai dele, meu avô, dizia o seguinte: “uma grande tempestade se aproximava e papai ainda estava na roça, capinando para plantar milho. Que chuvarada! Logo depois chegava ele, todo molhado, e foi esquentar-se junto ao fogão. Só depois foi mudar de roupa. Desde aquele dia papai não se sentia bem e foi, cada vez mais, piorando até ficar doente por completo. Passaram-se três meses com ele na cama, na base do remédio, porém sem nenhum resultado. Papai agora repousava no seu sono derradeiro, mamãe chorava à beira do leito (...). Agora a vida teria que mudar de qualquer jeito. Passei mais de um mês chorando e recordando aquele que, em vida, sempre havia sido meu melhor amigo. Eu não encontraria no mundo ninguém com tamanha bondade e tanto amor”.

Depois desse parágrafo, ele voltava às histórias divertidas de uma infância no campo, em que só foi usar um calçado quando foi a primeira vez à escola, aos sete anos. Um sapatão, contava no diário, já que era doação de um adulto. Precisou entrar na linha quando foi matriculado no colégio interno em São Leopoldo. Minha avó trabalhava no local para poder ficar perto dos filhos mais novos e dar condições a eles após a morte do marido.

