Dinheiro devolvido e servidores afastados: medidas ainda são insuficientes diante do tamanho do roubo a aposentados do INSS

Investigações continuam em pelo menos nove Estados brasileiros.

Desde abril, quando a operação Sem Desconto foi deflagrada, há muitas questões que ainda precisam ser esclarecidas sobre o roubo a aposentados brasileiros. O esquema funcionou de 2019 até este ano. O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, esteve na Rádio Gaúcha nesta sexta-feira (8) e tivemos a oportunidade de perguntar, mas nem ele deu as respostas que a população espera.

Não se sabe quantos investigados seguem presos. Afastados são somente cinco servidores, entre eles o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O próprio ministro assumiu o cargo após a demissão de Carlos Lupi, em meio ao escândalo. “Lula me pediu pra ter rigor”, contou Wolney Queiroz. Ele garante que tem informações de que as investigações continuam em pelo menos nove Estados brasileiros. O processo, no entanto, está praticamente parado na mesa do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que avalia a competência de investigação do caso.

Até agora, ações bloquearam R$ 2,9 bilhões. No Rio Grande do Sul, 117 mil aposentados estão aptos a receber a devolução dos valores. Destes, 79 mil já receberam de acordo com o ministro. Ele chamou de bandalheira o que houve.

Vazamento de dados