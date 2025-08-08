Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente Ipiranga'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Dinheiro devolvido e servidores afastados: medidas ainda são insuficientes diante do tamanho do roubo a aposentados do INSS

Ministro da Previdência, Wolney Queiroz, participou do "Gaúcha Atualidade" nesta sexta-feira 

